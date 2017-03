Hertz 87,9-Bandcontest fÃ¼r das Campus-Festival

Das Campus Festival an der Uni Bielefeld geht am 22. Juni in die dritte Runde. Mit dabei sind u.a. Acts wie Casper, Joris, Adam Angst, Audio 88 & Yassin oder Lotte.

Auch das Campusradio Hertz 87.9 ist wieder mit eigener Bühne vertreten. Wer dort spielt, entscheidet sich unter anderem durch einen Bandcontest. Zwei Plätze auf der Hertz 87.9 Bühne werden an die Gewinner des Contests vergeben.

Bis zum 24. März können sich lokale Bands für den großen Auftritt bewerben. Einsendungen werden unter

campusfestival@radiohertz.de entgegengenommen und sollten eine Bandbeschreibung, Hörproben sowie Fotos enthalten.

Aus allen Bewerbungen wählt die Hertz 87.9 Musikredaktion ihre 10 Favoriten aus. Diese werden anschließend zum Voting auf Facebook gestellt. Die fünf Bands mit den meisten Likes kommen wiederum in die Endauswahl, bei

der eine Jury die zwei Gewinner aussucht. Die Jury besteht aus Redaktionsmitgliedern sowie aus Vertreter_innen der Universität und der Bielefelder Musikszene. Für den Contest ist es ausdrücklich verboten kostenpflichtige Werbung zu schalten oder Likes zu kaufen.

(Titelbild: „Von Weiden“ (damals noch unter dem Namen „Crystal Pasture“) auf der Hertz 87,9-Bühne beim Campus-Festival 2016)