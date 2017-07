HelferInnen gesucht beim Umsonst und DrauÃŸen

Am 4. bis 6. August findet wieder das beliebte „Umsonst & Draußen“-Festival in Porta Westfalica statt, wovon Ihr bestimmt schon im Viertel gehört habt, weil so viele Leute von uns dorthin gehen oder mithelfen. Noch nichts geplant? Na, dann kommt zur Festivalorga nach Porta und helft, das Festival auf die Beine zu stellen.

Ihr bekommt von köstliche Verpflegung, ganz viel Spaß und lernt bestimmt viele neue und nette Leute kennen.

Reinschauen geht in der Mitmachzentrale unter folgendem Link:

http://festivalkult.de/festival-2015/mitmachzentrale-2/