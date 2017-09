Hausfest der BÃ¼rgerwache am 30. September

Die Bürgerwache erstrahlt schon seit einigen Wochen wieder in einem neuen Gelb, im Inneren des Gebäudes werden die letzten Sanierungsarbeiten derzeit durchgeführt. Wie vor Beginn der Bauarbeiten versprochen, will das Team vom dortigen Verein das Stadtteilfest nachholen – wenn auch in kleinerem Rahmen und zum Teil auch im Haus.

Darum gibt es am Samstag, 30. September, parallel zum Flohmarkt auf dem Siegfriedplatz das „Hausfest“. Von 15 bis 21 Uhr gibt es dann einen Tag der offenen Tür, bei dem sich viele Gruppen innerhalb der Räume vorstellen, Essen und Getränke und Musik vor der Bürgerwache. Außerdem wird es Blitzkonzerte im Haus geben (die Bands werden noch bekannt gegeben), Spiele für Kinder, Ausstellungen und vieles mehr.

Also rein damit in die Terminkalender!

(Illustration: Hanna Stüker)

