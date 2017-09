Hausfest am Samstag

Am kommenden Samstag lädt die Bürgerinitiative Bürgerwache e.V. alle Freunde, Anwohner, Besucher und Nutzer der Bürgerwache zu einem „Tag der offenen Tür“ ein.

Mit einem Hausfest, das parallel zum traditionellen monatlichen Tausch- und Trödelmarkt auf dem Siegfriedplatz stattfindet, wird von 15 bis 21 Uhr der Abschluss der Renovierung des Stadtteilzentrums gefeiert. Geboten wird Musik vor und in der Bürgerwache, kulinarischen Angebote, eine Lesung und Ausstellungen im Haus sowie weiteren Überraschungen.

„Für uns war das ein anstrengender und auch wirtschaftlich belastender Zeitabschnitt. Aber auch eine Zeit mit sehr viel positiven Erfahrungen“, so Wilfried Peterhanwahr vom Vorstand des Vereins BI Bürgerwache. Sei es der kollegiale Umgang mit den Mitarbeitern der an der Sanierung beteiligten Firmen oder das entgegengebrachte Verständnis der Hausgruppen. Und auch die Besucher unserer Außengastronomie blieben uns trotz vieler Einschränkungen treu.

Auf dem Hausfest werden 6 Bands auftreten. Sowohl auf dem Siegfriedplatz, als auch als „Blitzkonzert“ im Stadtteilzentrum. Darüber hinaus wird es auch eine Blitzlesung im Haus geben und zwei Fotoausstellungen in den Räumen der Wache (Hier das Programm als PDF). Alle Künstlerinnen und Künstler treten unentgeltlich auf, um uns bei dieser Benefiz-Veranstaltung zu unterstützen. Auch das Motiv für das Plakat wurde uns von der Illustratorin Hanna Stüker kostenfrei zur Verfügung gestellt.

„Bei allen diesen Künstlerinnen und Künstlern, wie auch den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern bei den Flohmärkten möchten wir uns schon jetzt ganz herzlich für die Solidarität und Hilfsbereitschaft bedanken“, sagt Wilfried Peterhanwahr und freut sich ob der vielfältigen Unterstützung auf das Hausfest und die Besucherinnen und Besucher.

Sponsoren