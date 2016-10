FuÃŸball und Musik beim BSV

Er ist nicht so bekannt wie die Arminia, aber immerhin acht Jahre älter. Der symphatische Fußballverein BSV West ist direkt neben der Alm beheimatet, die erste Mannschaft spielt derzeit in der Kreisliga C (zur Zeit auf dem fünften Tabellenplatz) und hat stets tolle Ideen für Aktionen. So auch am Freitag, 21. Oktober.

Dann wird nämlich im dortigen Vereinsheim ab 18.30 Uhr gemeinsam das Auswärtsspiel des DSC gegen Fortuna Düsseldorf geschaut. Und danach – zirka ab 20.30 Uhr – gibt es Live-Musik vom Feinsten. Die finnische Band „Dark Bottle“ kommt für ein Konzert vorbei und bietet Country, Rock und Folk. Vorab Reinhören geht z.B. hier: http://darkbottle.bandcamp.com/

Das ist wirklich einmal eine schöne Idee für einen gemeinsamen Fußball-Abend. Danke, BSV.

Mehr Infos über den BSV West: http://www.bsv-west.de/startseite.html

