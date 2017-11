FuÃŸball- trifft auf Hochkultur

Am Freitagabend treffen in unmittelbarer Nähe wieder einmal Fußball- auf Hochkultur, denn sowohl auf der Alm als auch in der Oetker-Halle ist etwas los. Also am Besten die Autos stehen lassen und Stadtbahn und Bus nutzen. Was sonst noch so los ist im Viertel, hier ein paar Tipps:

Freitag

geht es schon wieder gegen einen Tabellennachbarn. Braunschweig steht auf dem 10.en, unsere Jungs auf dem 9.en. Und außerdem werden Erinnerungen wach an das 6:0 aus der letzten Saison. Zuhause sollten drei Punkte doch gehen! Anstoß ist um 18.30 Uhr. Ab 20 Uhr gibt der Oratorienchor der Stadt Bielefeld sein nächstes Konzert in der Rudolf-Oetker-Halle . Auf dem Programm: Antonin Dvorák: Requiem op. 89.

. Der aufkommende Star-DJ Drumcomplex gibt sich die Ehre, Unterstützung gibt es von Magnetic und Marc Aurel. Ebenfalls ab 23 Uhr gibt es Global Sounds im Cutie, wenn das Team der Mundial-Party mit Neki von ShazaLaKazoo aus Serbien einrückt, und Global Bass Ambassador POK. Vorab sind die beiden bereits ab 20:00 Uhr auf Radio Hertz bei den Open Turntables zu hören.

Samstag

gibt es ab 21 Uhr nur das Beste vom Hamburger Berg mit Jon Bon Chauvi: HipHop, Mexikaner, Kickern, Alternative, Jämmerling, Tanzen, Indie, Astra usw. usf. Eintritt frei. Die November-Ausgabe der R!-Party im Forum startet um 23 Uhr. Es gibt wieder jede Menge Indie, Alternative, Punk und Pop. Als DJs: Stigy Bukowski, Penny Lane, Davey Jones und Floaty.

Von 23 bis 24 Uhr: Blues Rock Special.

Sonntag

Um 15 Uhr beginnt der zweite Flohmarkt im Nr. z. P. für Hi-Fi, Instrumente, Vinyl, etc… Keine Anmeldung erforderlich, einfach ab 14:30 Uhr kommen und Stand aufbauen. Keine Standgebühr für private Anbieter, begrenzte Anzahl an Tischen ist vorhanden.

Verkauft werden kann alles, was im weitesten Sinne mit Musik zu tun hat. Von Hi-Fi-Equipment über Instrumente bis hin zu Tonträgern aller Art. Also kräftig ausmisten oder auf Schnäppchenjagd begeben. Die Theke wird geöffnet sein.

