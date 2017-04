Frohe Ostern

April, April, der weiß nicht, was er will. Wettertechnisch sind in den letzten Wochen alle Jahreszeiten spürbar. Das macht es den Frischluftsüchtigen nicht unbedingt einfach.

Aber jetzt ist ja erst einmal Ostern. Ein paar freie Tage, die die eine oder der andere besinnlich begehen möchte, sei es im Kreis der Lieben und unter Freunden oder auch etwas lauter (einige Veranstaltungshinweise gibt es wie immer hier).

Egal wie Ihr die Feiertage verbringt, ob auf Party, am großen Feuer oder im Garten beim Eiersuchen: Habt sie, die frohen Ostern.

Bis bald an dieser Stelle.

Foto: Andreas Lehner, CC-Lizenz 2.0