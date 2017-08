Freier Eintritt fÃ¼r den Tanzpalast

„…Dass diese Welt nicht zusammen fällt, liegt nur allein an euren Beinen…“

Dass das stimmt, könnt Ihr am Samstag, 2. September, bei der vierten Auflage vom Tanzpalast im Forum beweisen. Und die ersten Beiden, die hier in den Kommentaren ihr Interesse für die Party bekunden, bekommen jeweils zwei Mal den Eintritt geschenkt.

Von den Musikstilen gibt es dort ab 23 Uhr jedenfalls reichlich aus den Bereichen Indie/Alternative zu hören und zum Tanzen. Das Veranstalter-Team weiß schon jetzt, was alles auf die Tanzfläche treiben wird. U.a. Bloc Party, Editors, Johnossi, Wanda, Bilderbuch, Franz Ferdinand, The Strokes, Hot Chip, The Wombats, The Kooks, Kings Of Leon,Vampire Weekend, Arcade Fire, LCD Soundsystem, MGMT, Mando Diao, The Ting Tings, The Postal Service, Modest Mouse, The Whitest Boy Alive und viele andere.

Also ab in die Kommentarspalte (hier, nicht bei Facebook) und den freien Eintritt genießen. Korrekte E-Mail-Adresse wäre hilfreich, sonst kann ja nicht geantwortet werden.