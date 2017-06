Flohmarkt statt Stadtteilfest

Mittlerweile kommt hier vielfach die Frage an, ob denn am kommenden Sonntag wieder das Stadtteilfest stattfindet. Traditionell würde dies schließlich am letzten Sonntag im Juni auf dem Siggi ausgerichtet werden (wie schon häufiger berichtet).

Allerdings ist in diesem Jahr alles anders. Denn die Bürgerwache wird saniert und das darin arbeitende – und für die Organisation von Flohmärkten und Stadtteilfest verantwortliche – Team hat alle Hände voll mit anderen Dingen zu tun. Deshalb findet am kommenden Samstag ein Flohmarkt auf dem Siggi statt, von 15 bis 18 Uhr.

Statt eines Stadtteilfestes im Sommer soll es ein Herbstfest geben, zur staubfreien „Wiedergeburt“ des soziokulturellen Zentrums. Eine „Rebirthing-Party“ – wenn alles überstanden ist. (siehe Artikel hier)

Für alles Weitere: Veranstaltungen