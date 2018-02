Flohmarkt: Anmeldung und Termin

Der Beginn der Außensaison rückt näher. Kaum vorstellbar, dass an dem Tag, für den die tiefsten Temperaturen des Winters vorhergesagt werden – am 1. März – , meteorologischer Frühlingsbeginn sein soll.

Doch gerade am kommenden Donnerstag gibt es wieder die Möglichkeit, sich für einen Standplatz beim ersten Siggi- Flohmarkt des Jahres zu bewerben. Einfach in der Zeit zwischen 9 und 21 Uhr eine an sich selbst adressierten, frankierten Briefumschlag in den Briefschlitz der Bürgerwache auf dem Siegfriedplatz werfen. Und auf der Rückseite „Geld“ oder „Kuchen“ vermerken, was lieber ist (genaue Konditionen hier).

Beim Flohmarkt-Termin gibt es dieses Mal auch eine Besonderheit. In der Regel findet dieser immer am letzten Samstag des Monats statt. Da dieser aber auf das Osterwochenende fällt, wurde er um eine Woche vorverlegt.

Der erste Siggi-Flohmarkt findet also statt am: Samstag, 24. März, 15 bis 18 Uhr.

Dann mal bis dann, wir sehen uns wieder draußen.

