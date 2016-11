FlohmÃ¤rkte und PÃ¤ckchenaktion bei der Heilsarmee

Bei der Heilsarmee an der Siegfriedstraße 32 (Hinterhof) gibt es in den kommenden Tagen wieder mehrere Flohmärkte, deren Erlös der diesjährigen Weihnachtsfeier für Bedürftige zu Gute kommt.

Am Mittwoch, 30. November, und am Donnerstag, 1. Dezember, sind dafür die Türen von 11 bis 13 Uhr geöffnet, außerdem am Freitag, 2. Dezember, von 11 bis 15 Uhr.

Darüber hinaus ruft die Heilsarmee auch in diesem Jahr wieder zur Weihnachtspäckchen-Aktion „Bielefeld schenkt…“ auf: Geschenke packen für Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Gewünscht sind bunte Überraschungspäckchen mit Süßigkeiten, haltbaren Lebensmitteln, kleinen Überraschungen und Ähnlichem. Bis zum 21. Dezember können sie ebenfalls in der Siegfriedstraße abgeben werden, bevor sie an diesem Tag bei der Weihnachtsfeier mit einem Festessen überreicht werden.

Weitere Infos telefonisch unter (05 21) 13 06 12 oder (01 77) 67 77 177. Ansprechpartner ist der Pastor Michael Geymeier.

Es gibt auch die Möglichkeit, die Aktion durch einen finanziellen Beitrag zur Ausrichtung der Weihnachtsfeier zu unterstützen.

Die Bankverbindung der Bielefelder Heilsarmee lautet:

IBAN: DE31 4805 0161 0074 0006 39.