Familienaktion beim Spiel gegen Heidenheim

Am 8. Spieltag – Samstag, 23. September, 13.00 Uhr – empfängt der DSC Arminia den 1.FC Heidenheim auf der Alm. Anlässlich des Weltkindertages am 20. September stellt der DSC dieses Heimspiel unter das Motto „Kinder- und Familientag“.

Daher hat sich Arminia für Familien ein besonderes Ticketangebot mit einem starken Preisnachlass einfallen lassen. Familien mit mindestens einem Erwachsenen und mindestens einem Kind zahlen pro Erwachsenen-Ticket 19,00 Euro (7,00 Euro Rabatt) und pro Kinder-Ticket 10,00 Euro (3,00 Euro Rabatt). Erwachsenen- und Kinder-Tickets können in beliebiger Anzahl gekauft werden (alle Tickets müssen dabei in einem Kaufvorgang erworben werden). Die „Familientickets“ sind im Fan- und Ticketshop und online per Bestellschein erhältlich.

Neben den vergünstigten Tickets hat der DSC ein Rahmenprogramm für Kinder rund um das Spiel organisiert. So findet vor dem Spiel gegen Heidenheim unter anderem das Finale des diesjährigen Bielefelder Street-Soccer-Cups auf dem Rasen der Alm statt. Auch im Stadion-Umfeld wird es Aktionen für Kinder geben, zum Beispiel eine Autogrammstunde einiger DSC-Spieler.