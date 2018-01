Es geht wieder los

Ab heute gibt es wieder Zweitliga-Fußball und das auch nicht zu knapp: Der Beginn der Rückrunde beschert uns geschlagene sieben Tage am Stück Spiele jener Liga, die die Arminia-Fans viel mehr interessieren dürfte als das, was im Oberhaus passiert. Und auch Wunderbar-Wirt Valter wird sich kaum dazu hinreißen lassen, parallel zum DSC-Spiel das „Dschungelcamp“ zu zeigen. Wen interessiert es schon, was Ansgar Brinkmann dort tut und redet, wenn gleichzeitig die Arminen ihre (garantiert!) nächsten Siege einfahren werden?

Zu bedauern sind allerdings die Zeiten, die uns da eingebrockt wurden. Am Mittwoch geht es um 20.30 Uhr auf der Alm gegen die abstiegsgefährdeten Fürther los, am Montag zur gleichen Zeit auswärts gegen den Fast-Tabellennachbarn Bochum. Da werden die anschließenden „Ausnahmezustände“ wohl etwas kleiner ausfallen.

Nichtsdestotrotz: Endlich geht es wieder (schuldenfrei) los.

Kommen Sie gut durch diese sieben Zweitliga-Tage.

Oder?

Was mich der Fußball angeht? Interessiert mich nicht die Bohne!

Ich will lieber Ansgar!

Nur der DSC! Nur der DSC! Nur der DSC! Ergebnisse ansehen

Loading ... Loading ...