Einbruch ohne Beute in der BismarckstraÃŸe

Am Mittwoch, den 12. Dezember, brachen Unbekannte über den Balkon in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße ein. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Zwischen 6.30 Uhr und 18.30 Uhr brachen Unbekannte in die Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses mittig der Bismarckstraße ein und durchsuchten mehrere Räume. Schließlich verließen sie die Wohnung über die Terrassentür, jedoch ohne Diebesgut mitzunehmen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der Telefonnummer (05 21) 54 50 entgegen.