Einbruch am BÃ¼rgerpark

Wer aufmerksam den Einbruchsradar der Bielefelder Polizei liest, stellt fest, dass sich Einbrecher in der Regel auf andere Stadtteile als den Westen konzentrieren. Am Mittwoch, 4. Januar, brachen dann doch Diebe in ein Haus an der Wertherstraße gegenüber des Bürgerparks ein. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Laut Polizei stiegen die Täter zwischen 12.45 Uhr und 21.15 Uhr über ein aufgebrochenes Fenster in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Wertherstraße ein. Die Einbrecher sollen die Räume der Wohnung durchsucht und eine geringe Menge Bargeld sowie einen Ring erbeutet haben. Ihnen gelang offenbar unerkannt die Flucht.

Die Polizei fragt nun: Wer hat zur Tatzeit Beobachtungen gemacht?

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter (05 21) 54 50 entgegen.