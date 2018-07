„Dunkle Geschichten aus OWL“

Lesung mit Thorsten Knape und Oliver Köhler am Donnerstag den 19.07.2018

um 20:00 Uhr in der Bürgerwache am Siegfriedplatz

Ostwestfalen-Lippe ist nicht so idyllisch wie es scheint. Unter wolkenverhangenem Himmel geht es unheimlich und kriminell zu. Eine Frau beauftragt, nach mehreren gescheiterten Mordversuchen an ihrem gewalttätigen Ehemann, einen Killer aus der Bielefelder Unterwelt. Ein Opfer wird tot an einer Freilichtbühne, ein anderes in einer Tiefkühltruhe gefunden. Und sogar das Verschwinden von Pferdesperma wird zum Verbrechen.

Thorsten Knape und Oliver Köhler lesen ihre auf wahren Begebenheiten basierenden Kriminalstories. Die Autoren arbeiten seit vielen Jahren für die „Lokalzeit“ im WDR 3.

