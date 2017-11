DSC-Weihnachtsaktionen in 2017

Das Mitarbeiter-Team des DSC Arminia hat sich auch in diesem Jahr wieder viele interessante Aktionen für die Vorweihnachtszeit sowie die Feiertage ausgedacht.

Wunschzettel-Aktion:

Die Wunschzettel-Aktion ist seit Jahren eine feste Tradition im Fan- und Ticketshop. Wer vom 20. November bis zum 15. Dezember 2017 im Fanshop in der SchücoArena einen Einkauf im Wert von mindestens 50,00 Euro tätigt, bekommt einen Wunschzettel ausgehändigt, auf dem er drei Wunsch-Fanartikel eintragen kann. Täglich (jeweils Montag bis Freitag) wird ein Gewinner ausgelost, dem der DSC einen seiner drei Wünsche erfüllt. Die Gewinner werden auf der Homepage veröffentlicht und können ihren Gewinn bis zum 23. Dezember im Fanshop abholen, anschließend verfallen die Gewinne.

Schwarz-weiß-blaues Wochenende:

An diesem Freitag (24.11.) beginnt um 18 Uhr im Onlineshop des DSC das schwarz-weiß-blaue Wochenende. Bis zum 26.11. (Sonntag) gibt es ausschließlich im Onlineshop satte Rabatte von bis zu 50 Prozent auf bis zu 30 verschiedene Fanartikel. Darunter beliebte Dauerbrenner wie der Gartenzwerg, Textilien oder Fanartikel für Kinder. Wer am schwarz-weiß-blauen Wochenende einen Bestellwert von 19,05 Euro erreicht, bekommt zudem die Versandkosten geschenkt. Auch im Ticketing gibt es am schwarz-weiß-blauen Wochenende eine Rabatt-Aktion. Über die genaue Aktion werden die DSC-Fans exklusiv per Arminia-Newsletter informiert.

Profis packen Geschenke ein:

Am 6. Dezember (Mittwoch) sind Arminias Profis Stefan Ortega Moreno, Brian Behrendt, Manuel Prietl und Konstantin Kerschbaumer von 17.30 bis 19 Uhr zu Gast im Fan- und Ticketshop und verpacken die Weihnachtsgeschenke der DSC-Fans im Arminia-Design. Auch für den einen oder anderen Plausch, Autogramme und Fotos sind die Profis natürlich zu haben.

Arminia-Weihnachtsmarkt:

Am 13. Dezember (Mittwoch) findet von 16 bis 20 Uhr rund um den Fan- und Ticketshop in der SchücoArena wieder ein Arminia-Weihnachtsmarkt statt. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr findet der Weihnachtsmarkt nun zum zweiten Mal statt. Es wird wieder heiße und kalte Getränke, Speisen und einige weitere Weihnachtsmarkt-Buden geben, zudem werden einige Profi-Spieler die Veranstaltung besuchen und die DSC-Mitarbeiter beim Verkauf tatkräftig unterstützen. Auch eine öffentliche Stadionführung ist für diesen Tag geplant.

Weitere Informationen:

Der Fan- und Ticketshop hat am 23. Dezember 2018 (Samstag) letztmals in diesem Jahr von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Für DSC-Fans ist das die letzte Möglichkeit, sich Fanartikel oder Tickets als Weihnachtsgeschenk zu sichern. Anschließend bleibt der Fanshop über die Feiertage und wegen der Jahresinventur bis zum 6. Januar 2018 geschlossen.

Um die Wartezeit an den Feiertagen zu überbrücken, bietet Arminia auch in diesem Jahr jeweils eine Stadionführung an Heiligabend und an Silvester an. Die genauen Uhrzeiten und Anmelde-Infos werden rechtzeitig auf der Homepage www.arminia-bielefeld.de veröffentlicht.