Die Siggi-Tanne kommt am Samstag

Alle Jahre wieder. In Bielefeld stehen schon auf fast allen öffentlichen Plätzen die Weihnachtsbäume für die Adventszeit, auf dem Siggi kommt er erst etwas später an. Denn hier wird die Tanne privat organisiert, vom Verein Rund um den Siggi. Am Samstag, 25. November, wird der Baum angeliefert. Um zirka 14.30 Uhr soll er seinen Platz mitten auf dem Siggi finden.

Wie im letzten Jahr wird der Weihnachtsbaum auch in 2017 aus dem Ortsteil Theesen gespendet. Am Samstagvormittag wird dort unsere Löschabteilung West zum Sägen anrücken, André Hollmann mit seinem selbst gebauten Kranwagen wie gewohnt souverän das Gewächs auf den Lader hieven – um es nach einer langen Fahrt unter Blaulicht-Begleitung auf dem Platz wieder aufzustellen.

Wie immer gibt es an der Supertram Glühwein (mit und ohne) für alle. Und natürlich das gemeinsame „Oh, Tannenbaum“-Singen. Da seid Ihr doch auch mit dabei, oder?

