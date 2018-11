Die Siggi-Tanne kommt am Samstag

Es wird schnell und deutlich kälter, der Winter ist da. Und allmählich kündigen sich die letzten Außentermine des Jahres an. So findet am Samstag, 1. Dezember, der eintägige Weihnachtsmarkt auf dem Siggi statt.

Doch am Wochenende davor, am Samstag, 24. November, gibt es mit einem großen Hallo wieder die Begrüßung des Tannbaums auf dem Platz. Gegen zirka 14.30 Uhr kommt der gespendete Baum in Begleitung von Feuerwehr und Polizei an, um unter den Augen vieler Familien auf die Siggi-Mitte gestellt zu werden.

Das sind vor allem für die kleinen Besucher jedes Mal besondere Eindrücke, auch da zur Begrüßung allgemein ein „O Tannenbaum“ gesungen wird. Der veranstaltende Verein „Rund um den Siggi“ verteilt währenddessen wärmende Heißgetränke gegen eine Spende für die Aktion.

Man sieht sich.

