Diashow und Flohmarkt am Wochenende

Naturfotograf Markus Mauthe führt am Freitagabend ab 21 Uhr seine Fotoshow ein zweites Mal bei uns in Bielefeld auf. Auf einer großen Fotoleinwand präsentiert er auf dem Siggi seine Diavortrag „Naturwunder Erde“, bei dem er ein Plädoyer für die Artenvielfalt hält. Dieses Jahr endet seine 5-jährige Tour, die mehr als 90.000 Menschen besucht haben. Der Eintritt ist kostenfrei. Veranstalter: Greenpeace Bielefeld in Kooperation mit der Bürgerinitiative Bürgerwache e.V. Bei Regen findet der Vortrag im Saal (EG.) der Bürgerwache statt.

Am Samstag ist dann einmal wieder Trödeln, Tauschen, Klönen auf dem Siegfriedplatz angesagt. Ab 15 Uhr beginnt die August-Ausgabe des beliebten, dortigen Flohmarktes.

Und wegen des Temperaturumschwungs sollten wir uns für Beides vorbereiten. Man sieht sich.

Weitere Veranstaltungen