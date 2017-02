Der Heimat+Hafen feiert die 5!

Ja, sind denn schon fünf Jahre rum? Sie sind es: Die liebevoll als “Kiezkneipe” bezeichnete Gastronomie Heimat+Hafen an der Stapenhorststraße 78 feiert im Februar ihr fünfjähriges Bestehen.

Anläßlich des fünften Geburtstags wird am Wochenende vom 23. bis 25. Februar groß gefeiert. Zum Auftakt gibt am Donnerstag der Frontmann der H-Blockx, Henning Wehland, ein bereits ausverkauftes Konzert und präsentiert exklusiv sein neues Album “Der letzte an der Bar”. Freitag und Samstag sorgen die Heimat+Hafen-DJs für die richtige Musik.

Viele Bekannte aus der Musikszene fanden während der fünf Jahre den Weg in die Kneipe an der Stapenhorststraße 78, sei es auf die Bühne oder an die Theke: John Garcia (Ex-Kyuss), Dave Hause, Tim Vantol, Thees Uhlmann, Casper, Kristofer Aström, Joey Cape (Lagwagon), Slime, K.I.Z, Drangsal, Young Rebel Set, Kraftklub, Diana Amft, Rummelsnuff, Gunter Gabriel drückten sich hier die Klinke in die Hand, diverse aktuelle und ehemalige Spieler des DSC schauen auch gerne mal vorbei.

Und als unmittelbarer Nachbar und Freund des DSC Arminia Bielefeld ist der Heimat+Hafen auch die zentrale Anlaufstelle für alle Fußballfans vor und nach den Heimspielen.

Nach fünf Jahren mit Kneipenschnack, Fußball, guter Musik, Kickern, Bingo, kalten Getränken (Jämmerling!) und warmer Gemütlichkeit feiert der Heimat+Hafen jetzt Geburtstag in einem standesgemäßen Jubiläumswochenende. Langjährige Freunde, alte Weggefährten und alle guten Menschen Bielefelds sind herzlich eingeladen, zusammen auf die Kiezkneipe im Bielefelder Westen anzustoßen. Wirt Walent Cerkez (siehe Titelbild) freut sich wie Bolle auf den Besuch und sagt: Prost und Ahoi!

Das Programm:

Donnerstag: Henning Wehland live (Album: “Der letzte an der Bar”) Einlaß 19 Uhr, Beginn 20Uhr – bereits ausverkauft Freitag: DJ-Team “Die Jungen Wilden”, mit DJ Criss Cross, Disko Josef und Jon Bon Chauvi Beginn 19 Uhr Samstag: DJ-Team “Die Alten Hasen”, mit DJ Guigsy, Fou, Glasbaustein und Matze Rotter Beginn 19 Uhr