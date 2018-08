Der abgebrochene August-Flohmarkt

Es fing alles so gut an am Samstag auf dem Siggi. Bei abwechselnd sonnigem und wolkigem Wetter hatten viele noch die Hoffnung, dass dies für den August-Flohmarkt Bestand hatte. Zwar gab es etwas lichtere Standreihen, was wohl den Wettervorhersagen geschuldet war, aber das tat dem regen Besuch keinen Unterlass und es gab auch vieles zu entdecken.

Um 16 Uhr setzte dann aber der erste Regen ein und wurde immer stärker, so dass die Besucher flüchteten, viele keinen Sinn mehr im Weitermachen sahen und ihre Stände schnell abbauten.

Immerhin war dies der erste Flohmarkt der Siggi-Saison 2018 mit starker Regenunterbrechung. Da gab es schon ganz andere Jahre.

Der nächste und vorletzte Flohmarkt findet dann am 29. September statt, wieder von 15 bis 18 Uhr. Anmeldungen können dafür am 1. September von 9 bis 21 Uhr erfolgen. Konditionen hier.

Bilder vom August-Flohmarkt: