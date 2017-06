Dauer der Arbeiten: Bis Ende des Jahres

Vermehrt und auf vielen Wegen wird Bielefelds Westliche gefragt, wie lange die Bauarbeiten an den Kanälen in Arndt-, Turm- und Meindersstraße wohl andauern sollen. An dieser Stelle wurde darauf bereits hingewiesen, aber offenbar gibt es immer noch Irritationen wie z.B. durch Hinweise an den Bushaltestellen („bis auf Weiteres“) hervor gerufen.

Michael Koch vom Bielefelder Umweltbetrieb antwortet darum noch einmal ausführlicher: „Die Kanalbauarbeiten werden noch eine Zeit lang andauern. Voraussichtlich werden bis Ende diesen Jahres alle Maßnahmen abgeschlossen sein.“

Derzeit würden Kanalbauarbeiten in den Abschnitten Turmstraße (Hausanschlüsse) und Kreuzungsbereich Meinders-Turm-Arndtstraße (Hauptkanal und Hausanschlüsse) durchgeführt.

Parallel dazu arbeiten die Stadtwerke Bielefeld in der Arndtstraße zwischen Weststraße und Friedrichstraße (Aufnehmen der Fernwärmeleitungen), einschließlich der Anbindungen in der Friedrichstraße und Arndtstraße.

Wir müssen uns also noch etwas gedulden.

(Titelbild: Wilfried E. Stammler)