Das Wochenende. Mit Weihnachtsmarkt

Reichlich was los ist an diesem Wochenende im Viertel. Und mittendrin natürlich: Der Siggi-Weihnachtsmarkt am Samstag. Diesen letzten Außentermin auf dem Platz in diesem Jahr lässt sich mit Sicherheit kaum jemand entgehen. Aber es gibt ja noch mehr. Hier ein paar Hinweise:

Freitag

Greuter Fürth ist fast Tabellennachbar, aber die Arminen können immerhin auch mal wieder punkten. Also ab vor die Monitore, wer nicht mit in die Trolli-Arena fährt. Anstoß ist um 18.30 Uhr.

Die Band Knorkator kommt zurück ins Forum, auf der Tour zum Album Release „Ich bin der Boss". Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostete 24 Euro plus Gebühr im Vorverkauf.

Alle Jahre wieder lädt die Bielefelder Autorengruppe zur Winterlesung in die auto-kultur-werkstatt (akw) an der Teichstraße 32. Am Freitag gibt es Lyrik satt. Der Anlass ist die neueste Anthologie der Gruppe, die an diesem Abend vorgestellt wird. „Nur die ganze Welt" versammelt 67 Gedichte aus 8 Federn. Dazu gibt es feine Gitarrenmusik von Stefan Hiller. Bielefelder Autorengruppe: Thomas Beblo, Marie-Béatrice Charlin, Antje Doßmann, Elke Engelhardt, Susan Kreller, Marcus Neuert, Bärbel Setzepfand, Thomas Wieckhorst. Eintritt: 5 Euro, los geht es um 20 Uhr.

Samstag

Am Samstag, 26. November, findet der eintägige Weihnachtsmarkt auf dem Siggi zum mittlerweile elften Mal statt. Ab 14 Uhr können sich die Besucher einen Tag vor dem ersten Advent bereits an 35 Ständen in die Weihnachtszeit einstimmen. Viele Mitglieder des Vereins “Rund um den Siggi“, Gewerbetreibende, Gastronomen und Gemeinnützige aus dem Viertel bieten dann bis 21 Uhr ein Riesenangebot: Kunsthandwerk, Selbstgenähtes und -gemachtes für an und unter dem Weihnachtsbaum zuhause. Und von der Lydia-Gemeinde über die Falken-Kita bis hin zur Heilsarmee sind alle sozialen Einrichtungen vor Ort. Der Hunger kann mit Raclette, Wildspezialitäten oder sogar veganem Gyros gestillt werden. Das klassische Weihnachtsmarktangebot (Glühwein, Pommes etc.) soll dem Vernehmen nach auch reichlich gedeckt werden.

Im Café Künstlerei (Turmstr. 10) gibt es ab 19.30 Uhr eine Auslese von Erzählungen: Volksmärchen, Anekdoten, Mythen und Gedichten. In ihrem neuen Programm setzt sich die Kölner Geschichtenerzählerin Antonella Simonetti mit den Menschen dieses Planeten, ihren Bräuchen, Sitten, Unsitten und ihrer Beziehung zur Erde selbst auseinander.

An den Plattentellern und -reglern: Matthias Zimmermann und The Argus Effect.

Sonntag

Für Kinder ab 4 Jahren erzählt Erika Frohne Geschichten am Herdfeuer im Bauernhausmuseum. Motto: „…und es war ein Wundergarten". Los geht es ab 15 Uhr.

Ab 20 Uhr: Die zweite Möglichkeit, sich „Eigentlich geht es darum" im AlarmTheater anzusehen.