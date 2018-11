Das Wochenende – mit Siggi-Weihnachtsmarkt

Es kündigt sich die letzte Außenveranstaltung auf dem Siggi an: Der eintägige Weihnachtsmarkt am Samstag, 1. Dezember. Aber rundeherum gibt es auch noch jede Menge zu tun. Das AlarmTheater feiert 25-jähriges Jubiläum, es gibt eine Lesung im Café Künstlerei. Und Konzerte und Partys in allen bekannten Orten des Viertels. Hier ein kleiner Überblick:

Freitag

Am 30. November 2018 um 18.00 Uhr lädt das AlarmTheater zur Geburtstagsfeier ein. Ein vielfältiges Programm mit ausgewählten Redebeiträgen aus Politik und Kultur wurde vorbereitet. Das Internationale Jugendensemble wird den Abend mit verschiedenen künstlerischen Momenten gestalten. Im Anschluss an die Redebeiträge wird sich auf intensive Begegnungen gefreut. Im Foyer gibt es einen Büchertisch der Buchhandlung „Kronenklauer“. Getränke und Speisen können an der Theke oder am Buffet erworben werden. Bei Musik und Tanz wollen soll der Abend in fröhlicher Stimmung ausklingen.

„Mogilalie“ kommt von den altgriechischen Wörtern für mühsames, stockendes Sprechen, für Stottern und Stammeln. Mit seiner aktuellen Single Mogilalia gibt das Art-Pop-Duo „We will kaleid“ dem Stocken einen höheren Sinn und einen eindringlichen Sound. Klaren und verschwommenen Gesang, dunkle und helle Flächen, warme und kalte, Bässe elektronische und akustische Rhythmen gibt es vorab von „Fluoxcity“. Beginn ist um 20 Uhr im Nr. z. P. .

Samstag

Wie an jedem Samstag vor dem ersten Advent veranstaltet der Rund um den Siggi e.V. den eintägigen Weihnachtsmarkt der besonderen Art auf dem Siegfriedplatz mit über 40 Ständen aus dem Stadtteil. Für groß und klein, von 14 bis 21 Uhr. Man sieht sich.

mit über 40 Ständen aus dem Stadtteil. Für groß und klein, von 14 bis 21 Uhr. Man sieht sich. Eine zauberhafte Weihnachtsgeschichte für die ganze Familie frei nach Astrid Lindgren, die gibt es ab 16 Uhr in der Rudolf-Oetker-Halle . »Pippi Langstrumpf will heute Abend in der Villa Kunterbunt den Weihnachtsbaum plündern. Alle Kinder der Stadt sind herzlich willkommen. Zieht warme Kleider an!«, hat Pippi höchstselbst auf ganz viele Plakate geschrieben und diese dann überall in der Stadt angepinnt. Klar, dass kein Kind dieser Welt einer Einladung wie dieser widerstehen kann! Denn Pippis Weihnachtsbaum-Plünderfest hat alles, was sich Kinderherzen für die Adventszeit wünschen. Am Abend kommen die Kinder in einem langen Zug zur Villa Kunterbunt. Nach einigem Hin und Her beginnt ein großartiges Fest, bei dem Unmengen gesunder Torten, Bonbons, Lebkuchen und Kakao in glücklichen Kindermägen verschwinden. Dazu gibt’s Geschenke, Eisbahnrutschen und Liedersingen… und ganz zum Schluss erlebt auch Pippi selbst noch eine tolle Weihnachtsüberraschung.

ab 16 Uhr. Texte in der Schublade oder gerade etwas geschrieben? Ab 19.30 Uhr ist wieder „Lies-WAS!“-Zeit im Café Künstlerei . Per Losverfahren wird am Abend entschieden, wer spontan – neben anderen, bereits erfahreneren Autorinnen und Autoren – auf dem Lesebühne Platz nehmen darf. Zuhörende erwartet wie immer ein buntes Allerei an Texten, die das Leben schreibt. Eintritt frei – Spende gewünscht.

Vector Dancer. Ab 23. 30 Uhr im Nr. z. P.

Sonntag

BalletttänzerInnen der Tanzakademie des TuS Jöllenbeck zeigen mitreißende und lyrische Tänze verschiedenster Stilrichtungen. Höhepunkt des Showprogramms ist die Aufführung von Romeo und Julia. In der Rudolf-Oetker-Halle ab 16 Uhr.

Weitere Veranstaltungen