Das vierte Advents-Wochenende im Viertel

Am vierten Advents-Wochenende wird es allmählich deutlich weihnachtlich im Viertel. Insbesondere in der Oetker-Halle gibt es die Weihnachtsgeschichte von Dickens und das „Große Weihnachtssingen“ von ehemaligen Mitgliedern des Kinderchors. Es gibt aber auch jede Menge Partys, eine Brecht-Lesung in der Bürgerwache und das letzte Arminia-Heimspiel des Jahres. Hier im Detail:

Freitag

Ab 20 Uhr gibt es in der Oetker-Halle Charles Dickens Weihnachtsgeschichte, aufgeführt von Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl – bekannt als Münchner Tatort-Kommissare. Sie ist – neben der Geschichte von Jesu Geburt – das vermutlich meisterzählte Literatursujet der Adventszeit: Charles Dickens‘ „Weihnachtsgeschichte”. Die sozialkritische Erzählung über den alten Geizhals Ebenezer Scrooge, der am Vorabend des Weihnachtsfests von vier Geistern heimgesucht wird und durch sie seine Menschlichkeit wiederentdeckt, ist ein Klassiker.

Die nette Kulturgruppe präsentiert ab 20.30 Uhr das DJ-Roulette im Forum . Mit 11 DJs aus der Bielefelder Club-und Kneipenszene und Cocktail-Bar. Als DJs dabei: ka Karinina (Klub 40 Grad, Balkanbeats vs. Russendisko), Ofi (allaround, Oldschool HipHop), Hell-G (Nr.z.P., Forum-Enger-Classics), Pit (allaround, Funk), Resopal (Chattanooga, Soul), Wolverine (Desperado-Ausnahmezustand, Rock´n Roll-Cover), Claudi (Movie, Oldschool Punkrock), Guigsy (Heimat+Hafen, Indie & Britpop), DJane Klaus (Queer up your life, Rock & Indie), Le Fou (Heimat+Hafen, dark & wave), Olgo Rhythmus (Queer up your life, Elektroclash & Alternative). Freier Eintritt bis 21.30 Uhr, danach nur 5 Euro.

Im Desperado geht es erst später los. Erst um 24 Uhr öffnet der Laden für alle. Grund ist eine geschlossene Gesellschaft vorab. Aber dann sorgt DJ Don Limpio musikalisch für gute Laune.

Samstag

Die beiden Geschäftsinhaberinnen Angelika Höger und Christine Gensheimer und ihre Arbeiten sind Kult. Sie werden während eines „Supersonderverkaufs" in der Galerie GUM (Weststraße 66) ab 14 Uhr als fachkundige Beraterinnen zur Verfügung stehen. Manche ihrer Produkte waren bereits bei ähnlichen Anlässen wie dem Superkauf in der Artists Unlimited Galerie zu sehen. Dass „Högensheimers Attraktive Warenwelt" nun in ihrer temporären Filiale im Bielefelder Westen einen einmaligen Supersonderverkauf veranstaltet.

Nach dem Konzert „Open End“ bis 23 Uhr.

Eintritt frei. Ab 22 Uhr.

Im Nr.z.P. gibt es wieder „Paradise Plantation". An den Turntables: DJ Haus, Interstate und Brada. Beginn: 23.45 Uhr.

Sonntag

Die schon wieder! Offenbar haben die Arminen ein Abo auf Spiele gegen den Dynamo. Da liegt Krawall in der Luft, im letzten Heimspiel vor der Winterpause. Und dass die tabellarisch besser dastehen als die Arminia, darf eigentlich nicht sein. Auf, auf. Anstoß ist um 13.30 Uhr auf der Alm .

. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Aber direkt danach – zirka ab 15.30 Uhr – erst einmal der „Arminia-Ausnahmezustand“ im Desperado, mit den DJs Wolverine und Don Limpio.

Weitere Veranstaltungen