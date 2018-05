Das Desperado sucht Personal

Das Desperado sucht dringend aufgeschlossene, freundliche Menschen, die auf 450,-€ Basis etwas dazu verdienen möchten. Auf Grund der Arbeitszeiten abends und nachts am Wochenende sollten sie flexibel und zuverlässig sein. Spaß am Umgang mit Menschen sollte sie/er mitbringen. Erfahrung in der Gastronomie ist nicht zwingend erforderlich. Wer Interesse hat, darf gerne abends im Desperado (Arndtstraße 20) vorbeikommen und sich bei Coraly vorstellen oder Name und Telefonnummer dort hinterlegen.

