CafÃ© Berlin: ErÃ¶ffnung am Freitag

Von wegen „Funtastic 2“. Am Freitag, 3. Februar, eröffnet das neue Café Berlin ab 16 Uhr am Vier-Kneipeneck. Am Mittwochabend hat der neue Inhaber Metin Cakir mit seinen Helfern die letzten Schilder am Haus an der Große-Kurfürsten-Straße 65 montiert. Und innen drin ist Einiges passiert, man hat keine Kosten und Mühen gescheut.

Das Viertel ist wahnsinnig gespannt auf das, was da kommt. Und ein paar erste Eindrücke können sich alle MitleserInnen in den nächsten Tagen auf Bielefelds Westliche abholen ;-).

Mehr Infos:

Bielefelds Westliche – Die Zukunft des Café Berlin