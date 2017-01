Buslinie 27: Umleitung bleibt

Wie bereits Mitte Dezember bemerkt, ist die obere Weststraße wieder für PKW frei durchfahrbar. Viele Nachbarn wundern sich aber, weshalb die Buslinie 27 dennoch an den dortigen Haltestellen nicht hält und die Umleitung über die Lampingstraße aufrecht erhalten wird.

Bielefelds Westliche fragte bei Mobiel nach und erfuhr von der Pressesprecherin Birgit Jahnke: Es sind weitere Baustellen geplant, wenn auch woanders: „Zum einen will die Stadt in der Weststraße zwischen Stapenhorststraße und Siegfriedplatz bauen. Zum anderen gibt es demnächst Kanalarbeiten in der Arndtstraße, die bewirken, dass die Busse der 27 dort nicht mehr wenden können.“

Man habe sich daher bei Mobiel dafür entschieden, den Fahrgästen keine zweimalige Umgewöhnung wegen des Fahrwegs der Linie 27 zuzumuten und die Umleitung während der Baupause bestehen zu lassen.