BÃ¼cher kaufen gegen Krebs

Wer das Team vom Desperado kennt weiß, dass die dortigen Herzen für Kinder schlagen. Und jedes Jahr gibt es eine Aktion, um Spenden für die Kinderkrebsstation in Bethel zu sammeln.

Zum Kinderkrebstag am Donnerstag, 15. Februar, gibt es dieses Mal einen Buchverkauf. Die Uni-Buchhandlung Luce, welche schliessen muss, stellt Bücher zu Verfügung, die dort am Abend für den guten Zweck verkauft werden. Die Bücher werden im Lokal an der Arndtstr. 20 ausgelegt und die Gäste können für die Bücher, die sie haben wollen, geben, was sie können.

Daneben werden wir ein paar Spendendosen in der Nachbarschaft verteilen. Bitte drauf aufpassen, letztes Jahr wurde eine gestohlen.