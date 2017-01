Bigood: Der City-Guide fÃ¼r Bielefeld

Auch das kommt aus Bielefeld. An der Arndtstraße 24 wurde die Idee für einen neuartigen City-Guide für Bielefeld geboren und am Dienstag haben Interessierte letztmals die Gelegenheit mit zu mischen und sich dort kundig zu machen.

„bigood“ soll das Baby heißen, dass sich Tina Paschetag und Katrin Kürbis-Meise ausgedacht haben. Inspiriert wurden die Mediendesignerinnen und Grafikerinnen auf ihren Reisen in andere Städte und den dortig bereits habbaren Stadtführern. bigood soll ein City-Guide im Taschenformat werden, mit tollen Tipps für jedes Viertel.

Wo gibt es etwas für Familien, wo ist man besonders kinderfreundlich? Wo kann ich gut essen und trinken und wo schöne Dinge einkaufen? Diese Fragen sollen mit dem neuen Guide beantwortet werden. Denn: „Bielefeld kennt jeder. Das denkt man so – doch auch die Bielefelder selbst kennen sich nicht aus,“ sagen die beiden Kreativen. Mit ihrer Idee soll man „einzelne Viertel erkunden oder auch gleich mehrere, denn das Gute ist: sie liegen alle beieinander.“

Ihrem Konzept nach lässt es sich tatsächlich von einem Viertel ins nächste Blättern und wandern – und dann dabei nette Läden entdecken, je nach Geschmack in ein Restaurant oder einen netten Kunsthandwerksbetrieb. Und wenn es aufgeht, wird darin keine einzige Kette zu finden sein, sondern nur inhabergeführte Adressen. Das klingt symphatisch.

Im Frühjahr wollen Tina und Katrin damit starten, mit einer Auflage von zunächst 15.000 Exemplaren und jeweils zirka 130 Seiten, inklusive Stadtplan. Und im Internet wird bigood ebenfalls zu finden sein, praktischerweise auch smartphone-geeignet und über eine Web-App erreichbar. Alles kostenlos für die Nutzer.

Wer noch mitmischen möchte, kann sich am Dienstag, 24. Januar, an einem Infoabend im Büro an der Anrdtsraße 24 kundig machen. Die beiden freuen sich auf Besuch und darauf, Leute persönlich kennen zu lernen. Los geht es um 19.30 Uhr. Kontakt per E-Mail: hallo@bigood.de oder per Telefon: (01 70) 29 67 95 0 oder (01 73) 91 16 99 9.