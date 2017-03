Baustelle rund um die SchÃ¼coArena

In dieser Woche begannen die angekündigten Bauarbeiten zum Bau der neuen Almsporthalle unmittelbar hinter der Südtribüne der SchücoArena. Auf dem Gelände der ehemaligen Parkfläche P6 errichtet die Stadt Bielefeld eine neue Sporthalle inklusive Lernschwimmbecken für den Schul- und Vereinssport. Die planmäßige Bauzeit beträgt anderthalb Jahre. Zusammen mit den städtischen Vertretern, der Baufirma Pellikaan, den Sicherheitspartnern und weiteren Netzwerkpartnern sei insbesondere Arminia Bielefeld darum bemüht, die unterschiedlichen Interessen und Erfordernisse rund um das Stadion in Einklang zu bringen, berichten der DSC-Geschäftsführer Gerrit Meinke und der Präsident Hans-Jürgen Laufer. Dennoch ließen sich im Laufe der nächsten anderthalb Baujahre diverse Einschränkungen nicht verhindern. Diese beträfen sowohl die Heimspieltage, als auch „normale“ Werktage.

So müssten für die nun an Spieltagen zukünftig wegfallenden Parkplätze auf Dauer weitere Kompensationsflächen geschaffen werden, um die pflichtgemäßen Anforderungen an ein Bundesliga-Heimspiel zu erfüllen. Und um der Baustelle sowie dem Baustellenverkehr zu entgehen, müssten neue Fußwege zum und vom Stadion ausgewiesen werden. An Heimspieltagen könnten diese Regelungen jedoch variieren, je nachdem ob der DSC werktags oder am Wochenende sein Spiel bestreitet. Auch die Fortschritte des Neubaus könnten in den nächsten Monaten neue Anforderungen stellen.

Dem DSC Arminia sei sehr daran gelegen, die anstehende Bauphase für seine Partner und Sponsoren so wenig strapaziös wie möglich zu gestalten. An dieser Stelle im Internet (http://www.arminia-bielefeld.de/startseite/stadion/baustelle/?q=/baustelle) will der Verein aktuell über Parkmöglichkeiten und Anfahrtswege informieren. „Darüber hinaus setzen wir auf ein verständnisvolles Miteinander mit Ihnen und freuen uns jederzeit über einen konstruktiven Austausch oder Hinweise, die das Zusammenleben rund um die SchücoArena während der Bauphase vereinfachen.“