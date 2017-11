Bahn frei in der ArndtstraÃŸe

Aufatmen für den Verkehr in der Arndtstraße: Die Straßenbauarbeiter haben in den letzten Tagen richtig rangeklotzt, die Decke geteert und es gibt seit dem heutigen Montag wieder ein Durchkommen mit dem Auto. Auch die Weststraße ist wieder in beiden Richtungen frei.

Es stehen zwar noch einzelne Sperrbaken an den Seiten um einige, noch zu reparierende Kanaleingänge herum, aber es lässt sich weider entspannter durch den Westen fahren. Lediglich die Friedrichstraße ist in Richtung Teichstraße noch ein paar Momente gesperrt.

Die Prognose vom Mai seitens der Stadt Bielefeld (siehe Artikel hier) scheint sich demnach zu bewahrheiten. Damals wurde wegen Arbeiten an den Fernwärmeleitungen eine Bauzeit von fünf bis sechs Monaten vorher gesagt.

Die Händler und Gastronomen entlang der Arndtstraße werden bestimmt aufatmen. Außerdem hat es ein Ende mit dem Baulärm.

(Bilder vom Freitag, 10. November 2017)