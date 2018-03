AuÃŸenauftakt 2018

Am bisher wärmsten Tag des Jahres hatte der erste Siggi-Flohmarkt 2018 richtig viel Glück. Wer weiß schon, ob die ehrenamtlichen Veranstalter am regulären Termin, den letzten Samstag im Monat, eben solche Temperaturen wie knapp 10 Grad Celsius gehabt hätten. So erwies sich die osterbedingte Vorverlegung als kluge Entscheidung.

Die Ungewissheit vorab hatte zwar viele Standinhaber abgeschreckt. So waren von den 180 Plätzen auf dem Siggi exakt die Hälfte – nämlich 95 – besetzt. Das neugierige und freiluftsüchtige Publikum kam aber in Scharen und bevölkerte den Platz wie zu besten Zeiten (siehe Titelbild). So kam es zwar zu einigem Gerangel, da mehr BesucherInnen vor weniger Ständen nach Beute suchten, aber es wurde sich nach kurzen Auseinandersetzungen hier und da schnell wieder verstanden. Um sich anschließend gemeinsam mit den Errungenschaften bei Kaffee und Kuchen aus der Bürgerwache zu vergnügen.

Die VerkäuferInnen dürften sich über das hohe Interesse sehr gefreut haben. Und die Bürgerwache hat neue Sitzgelegenheiten, die den Leuten zum Ausruhen auch gleich präsentiert wurden. Schlitten und Skier waren unter den Angeboten temperaturbedingt eher Mangelware, obwohl an mancher Stelle tatsächlich noch Weihnachtsdekoration angeboten wurde. Ostereier aus Holz (?) gingen da schon eher.

Die Außensaison ist also wieder eröffnet, der Siggi lebt wieder. Beinahe kam die Meinung auf, ein kollektives „Endlich!“ über den Platz gehört zuhaben. Wären die Rasenmäher aus ihren südlichen Gefilden wieder nachhause eingeflattert gekommen, man hätte auch das seufzend begrüßt.

Ein paar Eindrücke gibt es hier:

Der nächste Siggi-Flohmarkt findet statt am Samstag, 28. April, 15 bis 18 Uhr. Anmeldungen und Konditionen hier am 1. April.

P.S.: Zwischenzeitig erreichten Bielefelds Westliche Fragen nach einem Geruch auf dem Flohmarkt, der stark an verbranntes Toast oder verbrannten Kaffee erinnerte. Der kann von hier aus bestätigt werden. Weiß jemand, was das war?