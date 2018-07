AufrÃ¤umen vor dem Kinderfest

Nachdem neulich die akuten Scherben aus dem Siggi-Sandkasten entfernt wurden, haben vor dem Kinderfest am Samstag, 7. Juli (14 bis 18 Uhr), zwei Mitarbeiterinnen von Kurz Um-Meisterbetriebe am Freitag noch einmal den Sandkasten am Spielplatz gesäubert.

Jeannette Storz und Lisa Schwarz haben mit Handschuhen, Schaufeln, Harken und Müllbeuteln bewaffnet den Sand durchgearbeitet. Und dabei kam einiges zutage. Zigarettenkippen und Kronkorken sollten in (Klein-) Kindernähe nichts zu suchen haben.

Danke für diese freiwillige Aktion. Dann kann ja morgen im „sauberen“ Sand gespielt werden.