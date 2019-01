Bielefelds Westliche existiert seit dem Oktober 2013 und bereits davor – an anderer Stelle – sogar seit dem Dezember 2010. Seitdem sind über acht Jahre in’s Viertel gegangen und bei dem Betreiber tat sich hin und wieder beruflich Einiges. Seit geraumer Zeit aber nimmt dessen Hauptberuf so viel Zeit ein, dass an einen anspruchs- und ordnungsgemäßen Betrieb dieses Stadtteilportals nebenbei kaum noch adäquat zu denken ist. Was sehr leid tut, schließlich hat die Nachbarschaftsarbeit in der Vergangenheit sehr viel Spaß bereitet.

Aber die Zeiten könnten sich auch einmal wieder ändern. Wohlgemerkt mit der Betonung auf „könnten“, denn gewiss ist auch das nicht.

Und daher wurde der Wunsch, Bielefelds Westliche vorübergehend auf „Sparflamme“ zu schalten, zunehmend größer. Hin und wieder eine (Wohnungs-) Anzeige schalten, den Veranstaltungskalender aufrecht erhalten, hier und dort eine Ankündigung oder eine Verkehrsmeldung – das alles dürfte noch im Rahmen zu bewältigen sein. Und zugetragene Neuigkeiten werden natürlich auch gerne übernommen und weiter getragen. Aber intensive Recherchen oder Terminbesuche, das ist künftig nicht mehr so ohne Weiteres machbar.

Aber wer weiß? Vielleicht einmal in Zukunft wieder.

Bis dahin: Bleiben Sie gewogen und gesund, liebe Leserschaft.

Foto: Roadrunner38124 (Creative Commons-Lizenz)