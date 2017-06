Auf dem Juni-Flohmarkt

Der Betrieb auf dem samstäglichen Juni-Siggi-Flohmarkt hielt sich – gemessen an manch anderem Termin in Grenzen. Es gab ein paar Lücken und weniger Besucher als gewohnt. Das mag an den Wetterprognosen gelegen haben, die sich aber – bis auf ein paar wenige Tropfen und kein bisschen Sonnenschein – nicht bewahrheiteten. Die ein oder andere Windböe fegte dennoch manch leichte Ware über den Platz und hier und dort war auch mal ein Scheppern oder Klirren zu hören.

Nicht wenige fanden den geringeren Besucherstrom aber auch mal ganz angenehm und stressfreier. Bei besserem Wetter gebe es manchmal so gut wie kein Durchkommen.

Am 1. Juli kann sich wieder für den nächsten Flohmarkt angemeldet werden. Dieser findet statt am Samstag, 29. Juli, wie immer von 15 bis 18 Uhr. Konditionen dafür sind hier nachzulesen.

Ein paar Eindrücke: