Arminia-Weihnachtsmarkt am Donnerstag

Olé, olé, auch unser DSC Arminia Bielefeld veranstaltet einen Weihnachtsmarkt. Erstmals. Rund um die Haupt- bzw. Osttribüne ist zwischen 14 und 20 Uhr gewaltig was los. Alle Fans und Freunde des Vereins, aber auch alle Bielefelder und Ostwestfalen sind herzlich eingeladen. Das Programm hat für alle kleinen und großen DSC-Fans viel zu bieten und kann sich wirklich sehen lassen:

Verpflegung:

Für das leibliche Wohl der Besucher wird unter anderem auch von höchster Stelle gesorgt. Es gibt eine Waffelbude, einen Bratwurststand, einen Stand für Kaltgetränke und einen Glühweinstand. Für die Waffeln sind Arminias Profis Steffen Lang (16:00 bis 18:00 Uhr) und Daniel Davari (18:00 bis 20:00 Uhr) zuständig. Am Bratwurststand versorgen Andreas Voglsammer und Christoph Hemlein (16:00 bis 18:00 Uhr) sowie Carsten Rump und Jürgen Kramny (18:00 bis 20:00 Uhr) die Gäste mit Essbarem. Um die Kaltgetränke kümmern sich Manuel Junglas und Stephan Salger (16:00 bis 18:00 Uhr) sowie Tomasz Holota und Daniel Brinkmann (18:00 bis 20:00 Uhr). Am Glühweinstand verköstigen Leandro Putaro (16:00 bis 18:00 Uhr) und Brian Behrendt (18:00 bis 20:00 Uhr) die Gäste.

Kinder:

Auch die Arminis haben eine eigene Weihnachtshütte auf dem Weihnachtsmarkt. „Lohmann“ ist vor Ort, auf einem weihnachtlich hergerichteten Thron können Kinder Fotos mit Arminias Maskottchen machen. Zur Verpflegung gibt es Kinderpunsch, der von 16:00 bis 18:00 Uhr von DSC-Profi Tom Schütz serviert wird.

Glücksrad:

Wenn das Arminia-Glücksrad bei Heimspielen oder Veranstaltungen aufgebaut ist, bildet sich stets eine lange Schlange von Fans, die einen der begehrten Preise gewinnen möchten. Während des Weihnachtsmarktes kann natürlich auch am Glücksrad gedreht werden. Die Profis Michal Mak (16:00 bis 18:00 Uhr) und Keanu Staude (18:00 bis 20:00 Uhr) unterstützen die Teilnehmer dabei.

Weihnachtssingen:

Der stimmgewaltige Bielefelder Shanty Chor „Shantallica“ ist ab 19:05 Uhr zu Gast auf dem Weihnachtsmarkt und gibt einige Weihnachtslieder zum Besten. Mitsingen ist nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht!

„Liveflocken“:

Im Merchandising-Bereich arbeitet der DSC eng mit „Bitex“ zusammen. Das Bielefelder Unternehmen produziert unter anderem die Flocks für die DSC-Trikots. Beim Weihnachtsmarkt ist „Bitex“ im Fan- und Ticketshop in der Osttribüne zu Gast, dort können u.a. Wunschflocks sofort und „live“ geflockt werden. Wer sich am Donnerstag ein Trikot der Saison 2016/2017 kauft, erhält einen Flock gratis dazu. Zudem sind die Profis David Ulm (16:00 bis 18:00 Uhr) und Malcolm Cacutalua (18:00 bis 20:00 Uhr) an diesem Stand anzutreffen.

DSC-Abteilung Rollstuhlsport stellt sich vor:

Seit Mai 2016 wird beim DSC Arminia auch Rollstuhlsport betrieben. Beim Weihnachtsmarkt ist die Abteilung mit einem eigenen Infostand vor Ort.

Öffnungszeiten Fanshop & Museum:

Arminias Fan- und Ticketshop in der Osttribüne und das Museum „MAFA“ in der Westtribüne haben am Donnerstag ebenfalls bis 20:00 Uhr geöffnet.

Weitere Veranstaltungen