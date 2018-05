Anmeldungen fÃ¼r den Stadtteilfest-Flohmarkt

Wenn dieses Schild (Bild oben) an der Bürgerwache hängt, wissen die meisten Viertelbewohner bereits, was das bedeutet: Die Anmeldungen für den kommenden Siggi-Flohmarkt werden angenommen. Und zwar am Freitag, 1. Juni, von 9 bis 21 Uhr.

Das funktioniert so: Einfach einen an sich selbst adressierten Briefumschlag in den Briefkasten der Bürgerwache werfen, und vorher nicht vergessen, darauf zu notieren, ob und welche Form von Kuchen für die Kuchentafel während des Flohmarkts mitgebracht wird.

Alle Konditionen sind hier nachzulesen:

http://www.bi-buergerwache.de/index.php/flohmarkt.html

Der Siggi-Flohmarkt selbst findet dann während des Stadtteilfests am Sonntag, 24. Juni, statt.