Am Wochenende wird gewichtelt

Tief Egon hält sich noch zurück in Ostwestfalen. Gut so, dann lässt es sich entspannter die kurzen Strecken im Viertel zurücklegen, um von hier nach da zu kommen und zu gucken, was so los ist. Ein paar Vorschläge für das Wochenende:

Freitag

Zum fünften Mal wird im Plan B der Teppich für allerlei Kleinkunst ausgerollt! Ob mit Geige, Trommel, Gitarre, Trompete, Eierjonglage oder Zauberei: Rumkommen und zeigen, was Ihr könnt. Eintritt natürlich frei. Ab 19 Uhr.

Samstag

Mit der Weihnachtsgeschenk-Recycling Versteigerung setzt Auktionator Christian Presch die Kult-Veranstaltung auch in diesem Jahr fort. Wie in den Jahren werden wieder ungeliebte Geschenke und Kuriositäten humorvoll unter den Hammer kommen und unter den Besuchern entweder wilde Begehrlichkeiten oder wohlige Schauer über geschmackliche Entgleisungen auslösen. Der Erlös der Auktion in diesem Jahr unterstützt die Städtepartnerschaft Bielefeld – Estelí zur Finanzierung der lokalen Städtepartnerschaftskoordinatorin. Los geht es ab 12 Uhr im Hinterhaus der Heilsarmee , Siegfriedstraße 32.

Sonntag

Menachem Har-Zahav ist als Solist mit und ohne Orchesterbegleitung international aufgetreten. Nachdem ihm bereits früh Lehraufträge an Hochschulen in den USA übertragen wurden, verbrachte er drei Jahre in England für weitere Studien. Inzwischen lebt er in Deutschland und widmet sich ganz dem Konzertieren. Zu hören sind so z.B. Tschaikowskis „Dumka”, „Islamey” von Balakirew und die zweite Sonate von Rachmaninoff. Beginn ist um 18 Uhr in der Oetkerhalle.

