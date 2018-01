Am Montag: Erotik-Poetry Slam im Plan B

Der 1. Höhepunkt des Jahres im Plan B an der Friedrichstraße 65 findet am Montag, 8. Januar, statt: Der 1. Erotik Poetry Slam in Bielefeld. Ein Erotik Slam unterscheidet sich von einem normalen Poetry Slam dadurch, dass sich alle Texte um die Themen Sex, Erotik, Porno usw. drehen. Außerdem ist das Verkleidungsverbot aufgehoben, das sonst bei Slams herrscht.

Insgesamt neun Poetinnen und Poeten werden mit ihren Texten und Performances um die Gunst des Publikums buhlen, um herauszufinden, wen das Publikum am geilsten findet. Moderiert von Marc-Oliver Schuster, veranstaltet wird der erotische Dichterwettstreit von Slam OWL, mit Unterstützung des SCHWUR der Uni Bielefeld und des Plan B.

Einlass: 19.30 Uhr

Beginn: 20.00 Uhr

Eintritt: 6,90 €

