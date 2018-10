Am letzten Sommerwochenende

Zum Beginn der Herbstferien will sich der Sommer an diesem Wochenende noch einmal von seiner besten Seite zeigen. Was sich so unternehmen lässt, darüber gibt es ein paar Tipps aus dem Viertel hier:

Freitag

Ab 19 Uhr gibt die Herforder AutorInnen-Gruppe Prosa und Lyrik aus dem alltäglichen Leben. Im Saal der Bürgerwache lesen: Nicolas Bröggelwirth, Ralf Burnicki, Petra Czernitzki, Michael Helm, Artur Rosenstern und Christine Zeides unter dem Titel „Anfang & Ende“. Der Eintritt ist frei.

. In der Wolkenschiebar beginnt um 20 Uhr – kurz vor der dortigen Renovierung – die „60s Beatparty“. Mit Livemusik von „Paul is dead“ und „The Dukes of Hamburg“.

Samstag

Die „Transmission“-Party ist zurück, mit einigen großartigen Wave-, Post-Punk-, Minimal- und 80s-Tunes.

Sally Shadowplay und Thomas sind als DJs an den Turntables im Desperado . Ab 22 Uhr.

Sonntag

Das 1. Symphoniekonzert der Philharmoniker wird ab 11 Uhr in der Oetkerhalle wiederholt (siehe Freitag). Für alle die, die es beim ersten Mal nicht geschafft haben.

Weitere Veranstaltungen