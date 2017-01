Am Dienstagabend: Bingo mit Keke

Seit Kurzem gibt es auch im Heimat+Hafen – nach dem Cutie – einen Bingoabend. Am Dienstag, 31. Januar, ist es ab 19 Uhr an der Stapenhorststraße 78 wieder soweit. Moderieren wird „Keke“, und es soll einige Überraschungen geben.

Ein Spiel für die ganze Kneipe, alle spielen zusammen und gegeneinander. Fragen, Songschnipsel, Filmzitate, die Antwort ist die nächste Zahl, der Antwortende um einen Mexikaner reicher.

Die Preise reichen von Ritter Sport-Einhornschokolade über Looping-Chewie bis zum Homer Simpson-Pappaufsteller. Wichtige Preise die man unbedingt braucht und ohne die das Leben vorher nur halb so gut war.

Zu jedem Getränk gibt es einen Bingo-Schein. Gewonnen hat ganz klassisch wer eine vertikale, horizontale oder schräge Reihe auf seinem Schein findet. 5 Zahlen in einer Reihe bilden die 5 Buchstaben BINGO und der Gewinn ist sicher.



