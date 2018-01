AlarmTheater: Casting und Anne Frank

Interessierte Jugendliche zwischen 16 und 27 Jahren haben in diesem Jahr wieder die Chance in das Internationale Jugendensemble aufgenommen zu werden.

Das Casting für die Produktion, ein Straßentheaterstück mit Premiere am 1. September 2018, findet am 18. Februar 2018 von 14 bis 17 Uhr im AlarmTheater statt. Die Intensivprobenphase ist für die Sommerferien geplant. Anmeldungen können bis zum 9. Februar 2018 mit den üblichen Bewerbungsunterlagen per Mail an c.budde@alarmtheater.de geschickt werden. Ansprechpartnerin ist Chiara Budde.

Außerdem zeigt das AlarmTheater wieder sein Stück „Hautnah – Anne Frank war nicht allein“, das bereits im letzten Herbst dort zu sehen war. Am 8., 9. und 10. Februar wird es dort erneut aufgenommen, jeweils um 20 Uhr. Weitere Informationen dazu gibt es hier.