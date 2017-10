6. Krautwerkstatt

Am Dienstag, 17. Oktober, beginnt in der Bürgerwache am Siggi ab 19.30 Uhr erneut die „Krautwerkstatt“.

Sauerkraut oder Sauerkohl ist durch Milchsäuregärung konservierter Weißkohl oder Spitzkohl und wird meist gekocht als Beilage gegessen. Es gilt international als eines der bekanntesten deutschen Nationalgerichte. Sauerkraut ist reich an Milchsäure, Vitamin A, B, C, K und Mineralstoffen und mit den Kohlgemüsen ein wichtiger heimischer Vitamin-C-Lieferant im Winter. Wie schon in den letzten Jahren will der Verein Transition Town in der Bürgerwache wieder gemeinsam Sauerkraut herstellen.

Den Kohl zum Verarbeiten besorgt der Verein, solange der Vorrat reicht, können dann kleine Eimer mit Sauerkraut gegen eine Spende abgeben werden.

