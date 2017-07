Freie Sicht

Die Republik ist dauerverregnet und niemand begibt sich gerne nach draußen. Der einen oder dem anderen wird aber trotzdem vielleicht aufgefallen sein, dass sich etwas auf dem Siggi getan hat: Die Bürgerwache ist wieder frei und strahlt in neuem Gelb (entgegen der ursprünglichen Planung).

Am Dienstag begannen die Gerüstbauer mit dem Abbau des Kartonverschlags und des Stahlgerippes, die Außenarbeiten am Gebäude sind abgeschlossen. Zwar sind noch ein paar Dinge innen zu erledigen, aber der Großteil ist überstanden. Bald kann also Einweihung gefeiert werden, mit dem nachgeholten Stadtteilfest.

P.S.: Das Team der Bürgerwache „bedankt“ sich übrigens dafür, nach dem Abbau selbst für die letzten Aufräumarbeiten sorgen zu müssen.

Sponsoren

(Fotos: Anna Sümening)