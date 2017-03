Dieb mit Fahrrad unterwegs

Ein unbekannter Radfahrer stahl am Dienstag, 1. März, in der Siegfriedstraße einer 83-Jährigen ihre Handtasche vom Gepäckträger, teilt die Bielefelder Polizei mit.

Die Bielefelder Seniorin fuhr gegen 17.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Siegfriedstraße in Richtung Schloßhofstraße. Nachdem sie die Kreuzung der Meindersstraße passierte, bemerkte sie einen Radfahrer, der hinter ihr fuhr. Die 83-Jährige spürte eine leichte Berührung ihrer Tasche, die sich auf dem Gepäckträger hinter ihr befand. Einige Minuten später bemerkte sie das Fehlen ihrer braunen Ledertasche, in der Sie ihr Portemonnaie und Schlüssel aufbewahrte. Hinweise zu dem Täter liegen der Polizei nicht vor.

Daher warnt die Polizei vor Dieben, die gezielte Ausschau nach Wertgegenständen halten, die auf Gepäckträgern oder in Fahrradkörben aufbewahrt werden. Dieben solle keine Chance gegeben werden und tragen Sie ihre wertvollen Dinge in Innentasche oder in verschließbaren Taschen Ihrer Bekleidung.